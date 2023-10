Dans l’affaire Gazelle d’or, Othman Benjelloun gagne une manche contre Ghita Bennis

Othman BenjellounShanghai, avril 2019© Bank of Africa Othman Benjelloun Shanghai, avril 2019 © Bank of Africa

Au milieu d’un long feuilleton judiciaire et d’une série d’annonces de ventes aux enchères, il y eut d’abord une tentative d’accord à l’amiable. Une lueur d’espoir pour Ghita Bennis, qui s’était mise en ordre de bataille pour redonner vie à son établissement la Gazelle d’or, un joyau hôtelier qui fut un haut lieu de la jet set mondiale. Mais l’espoir de l’ancienne diplomate a été vite déçu : le 2 octobre, la cour d’appel de commerce a donné gain de cause à Bank of Africa (BOA), confirmant ainsi un jugement du tribunal de première instance.

La banque d’Othman Benjelloun réclamait à Ghita Bennis le remboursement d’une facilité de caisse de 5 millions de dirhams (450 000 euros environ). La PDG de la Gazelle d’or, qui a toujours contesté le bien-fondé de cette dette, annonce à Jeune Afrique son intention de se pourvoir en cassation.