Le Pastef d’Ousmane Sonko fait feu de tout candidat

« Ousmane Sonko est notre seul et unique candidat et, aujourd’hui, toutes nos forces sont mobilisées pour son élection. » Le 19 septembre, le député Guy Marius Sagna le martelait sur le plateau de TV5 Monde : les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) ne sauraient avoir pour candidat qu’un seul homme : leur président, Ousmane Sonko.

La situation de l’intéressé, condamné à deux années de prison en juin pour corruption de la jeunesse, placé en détention provisoire en juillet dans le cadre d’une autre affaire où il encourt cette fois une peine de prison à perpétuité, et dont le parti a été dissous par décret le même mois, n’est-elle pas susceptible de faire de la devise « Sonko ou rien ! » une stratégie suicidaire ? Guy Marius Sagna demeure inflexible : « Pour nous, il est inimaginable qu’Ousmane Sonko ne soit pas candidat. [Il] sera élu, dès le premier tour, cinquième président du Sénégal. »