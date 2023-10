Dans le nord du Mali, les ex-rebelles à l’offensive contre l’armée

Bourem le 12 septembre. Léré, le 17. Dioura et son camp militaire, le 28. Et enfin Bamba, le 1er octobre. Dans le nord du Mali, le rythme des affrontements qui opposent l’armée malienne et l’ancienne rébellion s’accélère. Les heurts sporadiques du début du mois d’août ont rapidement laissé place à une offensive de grande envergure menée par les mouvements signataires contre les positions des forces armées maliennes (Fama).

Depuis la bataille de Ber, le 7 août, l’accord de paix d’Alger qui liait les deux parties a volé en éclat. Privés du camp militaire de la même localité, qu’ils considèrent comme appartenant à leur zone d’influence, les rebelles, réunis au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), ont lancé une vaste contre-offensive dans plusieurs localités du nord du pays.