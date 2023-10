Pourquoi la route migratoire des Canaries est la plus mortelle des voies vers l’Europe

De frêles pirogues dans lesquelles s’entassent plusieurs dizaines, parfois centaines de personnes ; des foules d’hommes, souvent jeunes, mais aussi de femmes et d’enfants, qui débarquent, le regard hagard, sur les côtes des Canaries. Cet archipel espagnol situé au large des côtes marocaines est l’une des portes d’entrées que les candidats à l’émigration vers l’Europe tentent d’emprunter, chaque jour, au péril de leur vie. Ces dernières semaines, il a toutefois été observé vu une recrudescence des tentatives de passage. Selon Frontex, bras armé de la politique migratoire européenne, les Sénégalais comptent parmi les nationalités les plus représentées, suivis des Marocains, des Ivoiriens et des Guinéens.