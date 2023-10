Quand Elon Musk se fait le porte-voix de l’extrême droite européenne

Si l’on reproche régulièrement à Elon Musk de se mêler de sujets dont on ne comprend guère en quoi ils le concernent, l’avis de ce citoyen américain et canadien né en Afrique du Sud et résident aux États-Unis, sur le thème du droit à la migration, pouvait paraître pertinent. Samedi 30 septembre, sur le réseau X (anciennement Twitter) dont il est propriétaire, le partisan des voyages spatiaux a pris position sur la crise migratoire qui crispe notamment les relations entre Rome et Berlin.

À Lire Le double jeu africain de Giorgia Meloni

En première ligne des débarquements de clandestins passés par la Méditerranée, l’Italie et son gouvernement hostile à l’immigration massive ont averti, le 29 septembre, que le pays ne voulait plus accueillir de migrants sauvés par des ONG étrangères. Or l’Allemagne a subventionné plusieurs ONG de secours en Méditerranée pour un total d’1,2 million d’euros approuvés par le Parlement allemand.

« Invasion »

Le 30 septembre, c’est donc Elon Musk qui mettait le « doigt entre l’arbre et l’écorce », non sans une certaine confusion. Si le président-directeur général de SpaceX affirme être « favorable à une importante extension et à la simplification de l’immigration légale », c’est bien de l’Italie qu’il prend la défense, dans le bras de fer avec Berlin. Sur X, il évoque l’aide de l’Allemagne au transport d’un « large nombre d’immigrants illégaux sur le sol italien », ce qu’il qualifie de « violation de la souveraineté de l’Italie » et d’« invasion ».

Si l’avis de Musk pourrait être lu comme idéologiquement neutre, comme une position de principe indépendante de la coloration postfasciste du parti Frères d’Italie de Giorgia Meloni, le reste des propos du milliardaire est davantage ancré à la droite de la droite. Dans ses échanges avec la ministre allemande des Affaires étrangères qui affirme que son pays ne fait que « sauver les personnes de la noyade en mer » – ce qui constitue, selon elle, « une obligation légale et européenne » –, le directeur général de Tesla a notamment partagé un post espérant ouvertement « que l’AfD gagne les élections » allemandes qui doivent avoir lieu, le 8 octobre, en Bavière et en Hesse. Alternative für Deutschland est une formation politique positionnée dans la droite radicale, eurosceptique et nationaliste…

L’ONG Anti-Defamation League (ADL), qui combat l’antisémitisme et le racisme, avait déjà accusé la direction du réseau social X de complaisance avec le populisme d’extrême droite. Critiquer le sauvetage des migrants peut sembler problématique, à l’heure où les températures de l’été indien encouragent nombre de clandestins à prendre la mer dans des conditions de sécurité très approximatives. Il est question de candidats à la migration qui échouent sur les côtes européennes ou qui sont interceptés au départ de l’Afrique, notamment au large du Sénégal. Ce 30 septembre, la marine sénégalaise annonçait avoir arraisonné la veille, et en seulement une journée, deux pirogues transportant 272 passagers.