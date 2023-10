En Tunisie, à nouveau système, nouveau découpage électoral

« Nous sommes des numéros », assène un citoyen, furieux que les cinq districts créés à la faveur du nouveau découpage territorial ne portent pas de noms mais des numéros. Le décret 589 du 21 septembre 2023 est pourtant important : il entérine une configuration qui répond à une vieille idée de mise en relation des régions intérieures avec les zones côtières.

Mais ce n’est pas pour cette raison que ce décret est important : s’il l’est, c’est surtout que son adoption était indispensable à la tenue des prochaines élections locales, fixées au 24 décembre, qui permettront la mise en place du Conseil national des régions et districts, la seconde chambre du Parlement, qui a pour vocation essentielle le développement régional.

À Lire Kaïs Saïed remplace les conseils municipaux élus par des fonctionnaires

72 représentants des régions et 5 représentants des districts porteront à 77 le nombre des membres de ce Conseil national des régions et districts, créé par la Constitution adoptée en juillet 2022. Leur désignation est prévue sur un mode complexe qui mêle scrutin et tirage au sort, mais chaque étape structure les différents niveaux de représentation régionale. Le 24 décembre, les Tunisiens seront appelés à élire les membres des 279 Conseils locaux, qui constitueront les 24 Conseils régionaux.

C’est aux membres de ces Conseils qu’il reviendra ensuite d’élire parmi eux (selon un scrutin majoritaire plurinominal) trois membres qui siègeront au Conseil national des régions et districts. Ce sont ces trois membres par région qui, à leur tour, désigneront au scrutin uninominal à un tour un représentant de leur district pour siéger au Conseil. Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’Instance indépendante supérieure pour les élections (Isie), affirme que le découpage territorial est une décision politique qui n’a aucune incidence électorale en termes de nombre de bureaux de vote et de circonscriptions.

Bicaméralisme inédit

Ce bicaméralisme inédit en Tunisie n’ôte pas grand chose des prérogatives de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), première chambre du Parlement chargée, elle aussi, d’une fonction législative depuis que la Constitution de 2022 a réduit les pouvoirs judiciaire et exécutif à de simples « fonctions ».

Depuis l’adoption de la nouvelle loi fondamentale voulue par le président Kaïs Saïed, certains craignent en effet que le nouveau Conseil national des régions et districts ne marche sur les plates-bandes de l’ARP. Mais il n’aura à se prononcer que sur le budget de l’État dont il examinera le volet développement et qu’il prendra en charge.

Mais dans l’immédiat et en attendant le scrutin lui-même, c’est le découpage territorial – qui n’est pas sans rappeler celui proposé en 1922 par les autorités coloniales – qui interroge. Les cinq districts, notion qui figurait déjà dans la Constitution de 2014, s’ajoutent au découpage territorial en gouvernorats, divisés en délégations, elles-mêmes composées de municipalités subdivisées en imadas (secteur). « C’est un étage de complexité supplémentaire qui risque d’entamer la fluidité des services publics et de rendre encore plus kafkaïennes les démarches administratives », commente un ancien député du gouvernorat du Kef (Nord-Ouest).

Certains déplorent aussi l’absence de toute consultation préalable à la création des nouvelles circonscriptions, tandis que des proches du pouvoir expliquent que l’apparition du Conseil, inscrit dans la Constitution approuvée par référendum en juillet 2022, impliquait de facto un découpage territorial sans besoin de l’aval d’une consultation populaire.

Reste la question du découpage géographique lui-même, organisé en bandes longitudinales. Sur le papier, la logique en est compréhensible : la Tunisie, petit territoire essentiellement réparti sur un axe Nord-Sud et dont la largeur d’Est en Ouest n’excède pas les 170 kilomètres, a toujours – étrangement – éprouvé le besoin de connecter son intérieur à la mer pour répondre à une logique socio-économique. Mais elle ne s’est jamais donné les moyens de la réalisation concrète de ce projet. « À quoi servent des districts si le maillage d’infrastructures routières, de transport, de logistique et de services n’y est pas », note un économiste.

Gouvernance par la base et décentralisation ?

La logique du découpage peut aussi être recherchée dans le projet de gouvernance par la base tel que conçu par Kaïs Saïed et exprimé dans la Constitution de 2022. Selon le texte, le nouveau Conseil national des régions et districts a paradoxalement pour mission essentielle d’examiner les projets de développement proposés par l’État et non pas des projets identifiés par la base.

Les différents directeurs régionaux siégeant aux Conseils de districts participeront, eux aussi, à définir la pertinence des projets étudiés. Une configuration qui laisse perplexe puisque l’objectif de décentralisation semble occulté. « Difficile de se prononcer, ne sachant pas quel sera le fonctionnement du Conseil, quels seront ses champs d’intervention et ses prérogatives, ni ce que seront les rapports entre districts et communes ou gouvernorats », remarque l’ancien député.

Le découpage en districts devrait aussi, en théorie, impliquer de nouvelles politiques, réduire les déséquilibres en matière de développement local et créer un effet d’entraînement de la croissance des régions côtières sur les régions intérieures. Mais « sans autonomie administrative et financière, sans ressources, les districts n’auront qu’un rôle de coordination entre les gouvernorats qui les composent », remarque le professeur Amor Belhédi, géographe à l’université des sciences humaines de Tunis, qui rappelle que les districts sont concernés par l’ensemble des services publics régionaux.

Toute la difficulté est que la vision de développement global – qui relève de l’État – soit en adéquation avec celles formulées par les régions. Sans compter que dans cette manœuvre, le pouvoir central risquerait de perdre la main sur le volet social, qui lui incombe, en matière notamment de politiques publiques.

À Lire L’opposition tunisienne appelle à des élections anticipées

Le nouveau découpage électoral du décret du 21 septembre répond-il, en partie au moins, à ces objectifs ? Le problème, c’est que les districts nouvellement créés sont déjà déséquilibrés. Le district numéro 2, qui regroupe les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, l’Ariana, La Manouba, Nabeul représente à lui seul 4 millions d’habitants, soit le quart de la population tunisienne.

Un autre problème sera celui du fonctionnement au sein même des nouveaux conseils. Quel sera, par exemple, le poids et le pouvoir d’un membre du Conseil national des districts et régions, élu, face à un gouverneur qui, lui, tient son pouvoir directement du président et représente le pouvoir central ? Et d’ailleurs, les nouvelles circonscriptions sont-elles suffisamment représentatives des territoires et des habitants qui les composent ? « Un découpage en districts ne suffit pas à contenir une vie socioéconomique régionale, estime le sociologue Maher Hanin. Avec un scrutin uninominal au niveau des imadas, le vote est axé sur des individus qui n’auront aucun poids s’ils ne sont pas représentatifs de ce tissu socioéconomique. »

L’universitaire rappelle aussi que des liens historiques et sociaux, des pans de mémoire collective existent entre les régions et que c’est d’ailleurs ce phénomène qui, en 2011, a permis au soulèvement d’une partie des régions de se répercuter jusqu’à la capitale, Tunis.

Vitesse ou précipitation ?

L’impression qui ressort du nouveau découpage électoral est donc, encore une fois, celle d’une Tunisie clivée et divisée, toujours en quête d’une cohérence politique et territoriale. Mais les choses semblent s’accélérer à l’approche de l’échéance de 2024 et de l’élection présidentielle. Comme s’il fallait impérativement mettre en œuvre les promesses de la nouvelle Constitution.

Mais n’a-t-on pas confondu vitesse et précipitation ? Les élections municipales, elles, ne sont toujours pas programmées, alors que le rôle des communes est essentiel en matière d’organisation de services au citoyens et à la collectivité. Le 24 décembre, les Tunisiens s’exprimeront au niveau des imadas et laisseront leurs élus composer le Conseil régional, puis le Conseil national des régions et districts, pour lequel on attend toujours un cadre et des textes relatifs à sa mise en application. Une chose est sûre : les prochaines élections et la mise en place des institutions à créer constitueront un test pour la construction et la crédibilité du nouveau système tunisien.