Crise anglophone au Cameroun : Chris Anu mobilise un cabinet de lobbying américain

En exil à Houston, Chris Anu s’est offert les services de Joseph Szlavik, du cabinet de conseil Scribe Strategies and Advisors, pour plaider la cause des anglophones du Cameroun auprès des représentants du gouvernement américain, des entreprises et des organisations non gouvernementales.

« C’est le moment pour la communauté internationale d’intervenir et d’amener le Cameroun à la table des négociations », explique Chris Anu à Jeune Afrique. « Si le Cameroun a des doutes sur le fait que les Ambazoniens veulent récupérer leur pays, laissons les Nations unies organiser et superviser un référendum, et laissons le peuple d’Ambazonie décider. C’est le message que nous transmettons au gouvernement américain, aux membres du Conseil de sécurité, aux Nations unies en général ainsi qu’à l’Union africaine. »

Moment critique