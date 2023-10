Dette de la Sonara : le Cameroun et Trafigura signent un deal

Un accord de remboursement de la dette de la Société nationale de raffinage (Sonara) vis-à-vis de Trafigura a été signé, fin septembre, à Yaoundé, entre le gouvernement camerounais et le géant suisse, actif dans le trading de matières premières et de produits pétroliers. Désormais, les autorités s’engagent à éponger une dette de 14,5 milliards de francs CFA (environ 21,3 millions d’euros), sur dix ans avec un taux d’intérêt de 5,5 %.

Actif dans 48 pays et sur tous les continents, Trafigura est le troisième trader à avoir finalisé un accord de restructuration de dette après le mastodonte suisse Vitol, plus gros créancier de Sonara, et le dubaïote PSTV Energy Si le premier a accepté, en septembre 2022, le rééchelonnement d’une dette de 185 milliards de francs CFA, le deuxième est parvenu, en janvier 2023, à un accord pour le remboursement de 8,5 milliards de francs CFA.

Trois nouveaux accords à venir

Depuis l’incendie ayant ravagé ses installations, en mai 2019, à Limbé, la Sonara n’est plus en capacité d’honorer ses engagements, et traîne une dette d’environ 374 milliards de francs CFA auprès des traders et des fournisseurs de pétrole brut et raffiné. Après Trafigura, trois autres conventions seront, par ailleurs, signées avec Mercuria Energy Trading, Petra Energy et Addax Energy.

Lancé en 2021, le volet de restructuration des dettes de la Sonara vis-à-vis des traders devrait ainsi s’achever en octobre cette année, d’après le ministre des Finances du Cameroun, Louis Paul Motaze. Le gouvernement assurera la caution de la Sonara à travers un mécanisme « d’insertion d’une ligne de soutien à la raffinerie d’un montant de 47,88 de francs CFA par litre dans la structure des prix des produits pétroliers ».

BGFI Bank, Afriland First Bank, Ecobank

Freinée par l’incendie survenu le 31 mai 2019, la Sonara est l’entreprise publique camerounaise la plus endettée, à en croire la Caisse autonome d’amortissement (CAA), le gestionnaire de la dette publique au Cameroun. Pour le gouvernement camerounais, la restructuration de la dette permet de rétablir la confiance avec les fournisseurs de produits pétroliers et de rééquilibrer la situation financière de la Sonara, dont la situation de trésorier menace sur le système bancaire.

La série des conventions signées avec les traders internationaux intervient, en effet, après la finalisation d’un accord de restructuration d’une dette de 261,4 milliards de francs CFA avec neuf banques locales, en l’occurrence UBA Cameroon, BGFI Bank, Afriland First Bank, Ecobank, Société générale Cameroun, Standard Chartered Bank, CCA-Bank, Bicec et CBC.