Mariam Hamadou Ali, pilote de la transformation digitale de Djibouti

Mariam Hamadou Ali © Montage JA : Présidence de Djibouti

Olivier Caslin - Envoyé spécial à Djibouti Publié le 1 novembre 2023 Lecture : 3 minutes.







On peut n’avoir « aucune ambition politique », comme elle le confie, et entrer au gouvernement. C’est ce qui est arrivé à Mariam Hamadou Ali, nommée le 24 mai 2021 à la tête d’un ministère délégué à l’Économie numérique et à l’Innovation alors tout juste créé. La veille, « le téléphone n’a pas cessé de sonner ». Elle ne décroche pas, et c’est par des amis qu’elle apprend qu’elle est ministre – « mais je ne savais pas de quoi ! » Qu’importe. Elle se considère avant tout comme « un parfait petit soldat » au service du gouvernement et de son pays.