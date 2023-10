Les autorités de l’est de la Libye ont annoncé le 1er octobre le report au début de novembre d’une conférence « internationale » pour la reconstruction de la ville de Derna dévastée par les inondations meurtrières du 10 septembre, dans le pays gouverné par deux administrations rivales.

Accueillie avec scepticisme par la communauté internationale, la conférence initialement prévue le 10 octobre a été reportée aux 1er et 2 novembre, a annoncé le comité préparatoire dans un communiqué, invoquant des raisons « logistiques ». Le comité veut « donner le temps nécessaire aux sociétés et bureaux d’études pour préparer leurs projets ». Le report a été décidé à la demande des maires des communes sinistrées et des compagnies qui ont manifesté leur intérêt de participer, a précisé Saqr al-Jibani, le chef de ce comité.

Pourtant non reconnu internationalement, l’exécutif basé dans l’est du pays avait appelé dans un premier temps l’ensemble de la « communauté internationale » à participer à la conférence. Il a toutefois revu ses ambitions à la baisse cette semaine, affirmant que la réunion serait « ouverte aux entreprises internationales » et libyennes.

Les États-Unis semblent avoir déjà choisi de bouder le rendez-vous, estimant vendredi que la « proposition » d’organiser une conférence sur la reconstruction […] le 10 octobre serait beaucoup plus efficace si elle était menée conjointement et de manière inclusive », selon un communiqué de l’ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland.

Un « revers prévisible »

Washington « continuera à travailler avec les responsables libyens dans tout le pays et avec les Nations unies pour appuyer un programme de reconstruction dans lequel les Libyens auront confiance », a-t-il ajouté en appelant à la mise en place de « structures unifiées […] plutôt que de lancer des initiatives séparées ».

Le report de la conférence de Derna est perçu comme un « revers largement prévisible pour les factions de l’Est, qui ont maintenant la confirmation qu’elles seront contraintes de travailler d’une manière ou d’une autre avec les autorités de l’Ouest », a réagi Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye auprès de l’institut britannique Royal United Services (RUSI).

Illustrant le chaos institutionnel dans le pays, c’est le gouvernement de Dbeibah qui a annoncé dimanche la reprise des cours dans 15 communes sinistrées dans l’est du pays, ajoutant avoir alloué plus de 92 millions de dinars (environ 18 millions d’euros) pour l’entretien de 117 établissements scolaires endommagés par les inondations.

Le chef du Parlement, Aguila Salah, a appelé de nouveau à la formation d’un gouvernement unifié pour préparer l’élection présidentielle, en accueillant samedi des dignitaires de l’ouest et du sud du pays, selon une vidéo publiée dimanche par son porte-parole Abdallah Bliheg.

Craintes de corruption

Le gouvernement de l’est de la Libye a multiplié les annonces sur le financement de la reconstruction de Derna et le dédommagement des sinistrés, suscitant des craintes de corruption et de mauvaise gestion des fonds.

Il a ainsi indiqué vendredi qu’il commencerait, dans les prochains jours, à indemniser les habitants touchés par les inondations provoquées par la tempête Daniel, distribuant des chèques aux maires des communes sinistrées, photos à l’appui. Il a annoncé aussi cette semaine la création d’un fonds pour reconstruire la ville de Derna, frappée de plein fouet par les inondations, sans préciser comment ce fonds serait financé.

L’émissaire de l’ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, a de son côté réclamé le 29 septembre à Bruxelles un contrôle des fonds destinés à l’aide et la reconstruction, lors de consultations avec la Commission européenne.

Les inondations, provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna, ont fait 3 893 morts, selon un dernier bilan provisoire du gouvernement de l’Est.

