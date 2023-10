Face à l’inflation galopante au Nigeria, Bola Tinubu tente de calmer la colère

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers, afin de compenser l’impact de ses récentes réformes économiques. Ces annonces interviennent deux jours seulement avant que les deux principaux syndicats du pays ne prévoient de déclencher une grève annoncée comme « illimitée » pour protester contre la hausse des coûts de la vie, en particulier des transports.

Ces coûts ont augmenté après que Tinubu, arrivé au pouvoir en mai, eut mis fin aux subventions anciennes sur les carburants, et en raison de la libéralisation du naira, la monnaie nationale, qui a entraîné une forte dévaluation.

Le gouvernement estime que ces réformes sont nécessaires pour relancer la plus grande économie d’Afrique, et les investisseurs les ont applaudies, mais les Nigérians endurent un triplement du prix de l’essence et une inflation désormais de 25%.

« La réforme peut être douloureuse, mais c’est ce qu’exigent la grandeur et l’avenir », a déclaré samedi le président, lors d’une émission marquant le 63e anniversaire de l’indépendance du pays. « Il n’y a aucune joie à voir le peuple de cette nation assumer des fardeaux qui auraient dû être abandonnés il y a des années. J’aurais aimé que les difficultés d’aujourd’hui n’existent pas. Mais nous devons les supporter si nous voulons un meilleur avenir », a-t-il ajouté.

