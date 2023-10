Benjamin Memmi (Axian Energy) : « Il faut investir dans la production mais aussi dans le réseau de distribution »

Présent dans les télécoms, l’énergie, les services financiers, l’innovation et l’immobilier, le groupe dirigé par Hassanein Hiridjee s’est lancé il y a deux ans le défi d’un « New Deal » : « Créer des solutions énergétiques innovantes et abordables pour le plus grand nombre ». Emboîtant le pas du modèle d’Axian Telecom, le pôle énergétique du conglomérat malgache possède déjà un portefeuille de plusieurs projets d’une capacité de plus de 350 mégawatts répartis dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Présentée comme l’illustration de ce virage vers les énergies renouvelables (quelque 250 millions d’euros d’investissement), cette montée en puissance s’accompagne d’une volonté d’explorer de nouveaux marchés.

Jeune Afrique : La mise en place de solutions énergétiques « innovantes et abordables » en Afrique est décrite par Axian comme un « New Deal ». En quoi consiste réellement cette stratégie ?