Le Brief de JA : les clés pour comprendre l’actu africaine

Comment ne pas se noyer dans le flux d’informations – et de fake news – qui ne cesse de se déverser sur les écrans de nos téléphones portables ? Cette question, vous avez été nombreux à nous la poser ces derniers mois. Sur les réseaux sociaux, dans des messages adressés à la rédaction, ou dans les groupes de discussion que nous avons organisés avec certains de nos lecteurs, partout le même écho : l’actualité du continent est complexe, diverse et sans cesse mouvante, mais le temps est compté.

Pourquoi Le Brief ?

Notre réponse ? Le Brief. Une newsletter qui, chaque semaine, vous permettra de ne rien manquer des sujets essentiels. Un concentré de l’expertise de la rédaction de Jeune Afrique sur les sujets politiques, économiques et culturels qui façonnent le présent – et le futur – du continent.

Vous nous demandez d’être toujours plus exigeants et rigoureux dans le traitement de cette actualité si riche. Vous êtes, les chiffres d’audience sur nos sites le prouvent, particulièrement friands des analyses au long cours, des portraits de celles et ceux qui font l’Afrique d’aujourd’hui, des enquêtes exclusives et des informations confidentielles que l’ensemble de la rédaction s’emploie à vous délivrer au quotidien. Mais vous êtes aussi très nombreux à avoir besoin de formats plus courts, qui permettent, en une poignée de minutes, de comprendre le cœur d’un sujet.

Nous vous avons entendus. Depuis plusieurs semaines, nous vous proposons de nouveaux formats destinés à répondre à ce besoin. Les lecteurs fidèles le savent déjà, une partie de nos rendez-vous éditoriaux sont pensés et réalisés avec l’objectif de vous donner les clés pour comprendre des sujets parfois très complexes.

Nos « Décryptages » qui, chaque mardi, répondent aux cinq questions majeures sur un fait d’actualité ; nos « Dix choses à savoir » qui dressent le portrait d’une personnalité en se concentrant encore une fois sur l’essentiel ; nos infographies de la semaine qui vous permettent, chaque vendredi, de (re)découvrir un sujet sous l’angle de la datavisualisation…

À l’heure où le droit d’informer est attaqué, alors que la capacité des acteurs politiques, économiques et culturels à s’informer vite – et surtout bien – est plus que jamais un enjeu démocratique crucial, nous multiplions les nouveaux formats et les nouvelles écritures sur tous nos supports de diffusion.

Datavisualisations, vidéos, fact-checking, décryptages… Le Brief, c’est la garantie de recevoir chaque semaine le meilleur de ces nouveaux formats :

• Décryptages

Les dessous du très controversé contrat minier accordé aux Émiratis de Primera en RDC, les raisons de la reprise des affrontements entre ex-rebelles et l’armée dans le nord du Mali, la réalité du poids économique des fonds souverains africains, ou encore une analyse de la « crise de la data » qui a secoué la Côte d’Ivoire… Chaque semaine, un fait majeur de l’actualité du continent, décliné en cinq questions essentielles, dans notre Décryptage de la semaine.

• Datavisualisation

Quel est l’impact, en Afrique, de la flambée des cours d’une matière première sur les marchés internationaux ? Quelle est l’ampleur et la rapidité de la descente vers le sud des jihadistes qui sévissent au Sahel ? Comment le continent peut-il (enfin) sortir de sa dépendance aux céréales importées pour assurer sa sécurité alimentaire ? Parce que l’actualité se raconte, aussi, en graphiques et en images, nous vous proposons déjà chaque semaine notre « Infographie du vendredi « , qui livre les clefs pour comprendre l’actualité sous forme de datavisualisation. Un format dont vous êtes friands, et que nous multiplions désormais.

• Fact-checking

À l’heure de la généralisation des fake news, de l’omniprésence des éléments de langage distillés par les conseillers en communication, et de la culture des « punchlines », il est souvent urgent de rappeler que les faits sont têtus. C’est ce que nous nous employons à faire, dès que c’est nécessaire. Qu’il s’agisse de confronter à la réalité des chiffres la théorie conspirationniste du « grand remplacement », qui fait florès dans l’extrême-droite européenne, de mesurer la crédibilité opérationnelle des menaces d’intervention militaire de la Cedeao au Niger, ou encore de contrer la propagation d’une rumeur sur les réseaux sociaux sur la base de vidéos détournées ou hors contexte, nos « fact-checking » sont là pour remettre les pendules à l’heure.

• Vidéos

Quelle a été l’ampleur des destructions du patrimoine historique marocain lors du séisme du 8 septembre ? Comment Ali Bongo Ondimba est-il « tombé » si vite ? Le meurtre de Cherubin Okende, en RDC, est-il un assassinat politique ? Quels sont les leviers pour faire, enfin, émerger de nouveaux champions africains en vue d’accélérer le développement du continent ? Analyses, portraits, décryptages… Chaque semaine, notre rédaction vidéo vous fait vivre l’actualité en images, au jour le jour, et vous propose – en plus des interviews des principaux acteurs politiques et économiques du continent – des focus sur les actualités chaudes du moment ou les grands enjeux transversaux.

Autant de formats, et bien d’autres, que vous pourrez découvrir chaque semaine dans votre boîte mail.

Au plaisir de vous écrire !