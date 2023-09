Ali Bongo Ondimba peut-il faire face à la justice du Gabon ?

« Dans un pays de droit, on ne peut pas ériger la torture en mode de gouvernance. » Dans un discours diffusé sur sa page Facebook le 26 septembre, Bertrand Zibi Abeghe poursuit : « Ali Bongo Ondimba a été déposé le 30 août 2023, mais tous les crimes qu’il a commis contre notre peuple, il doit en répondre devant les juridictions tant nationales qu’internationales. » L’ancien député a passé six années en prison. Il a annoncé avoir déposé plainte simultanément à New York, Londres, Paris et Libreville.