Dans l’est de la RDC, fragile cessez-le-feu entre les FARDC et le M23

Depuis la mise en place d’un cessez-le-feu et le retrait partiel des zones occupées par le M23, le mouvement rebelle et les autorités congolaises se livrent une intense guerre de communication. Si les affrontements directs sont rares, les communiqués fusent. Dernier épisode en date : la diffusion, mercredi 27 septembre, d’un communiqué du porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu qui accuse le M23 d’avoir pris le contrôle de nouvelles localités.

Pression des FARDC

« Il s’agit de Kibarizo, de Kabalekasha, de Kirumbu Bukombo, de Rugogwe, de Busumba et de Burungu en territoire de Masisi, de la colline de Ruhunda à Kibumba en territoire de Nyiragongo », liste le document. L’armée précise que le M23 a tenté ce mercredi de s’installer « sur la crête Kanyamahoro, à Kibumba », allant jusqu’à se positionner à l’intérieur du périmètre sécurisé par la force régionale de l’EAC, déployée depuis novembre 2022 et dont le mandat a été prolongé jusqu’au 8 décembre. « Il a fallu la pression des FARDC et la dissuasion de la force régionale pour que [les rebelles] se retirent », précise le texte.