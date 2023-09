Royal Air Maroc et Air Sénégal renforcent leur coopération

Les compagnies aériennes Air Sénégal et Royal Air Maroc ont conclu ce 27 septembre un « partenariat stratégique » au siège de la compagnie nationale marocaine à Casablanca, selon un communiqué conjoint.

Les passagers des deux compagnies verront « l’augmentation des possibilités de connexions et la diversification des choix en termes d’horaires et de jours de service » entre les deux pays. Ils pourront également « acheter leurs titres de transports auprès du réseau de vente de l’une ou l’autre des deux compagnies et voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d’Air Sénégal », indique le communiqué.

Capital humain

D’autres domaines de coopération seront également rendus possibles en termes de maintenance et d’affrètement d’avions, ou encore dans le capital humain ainsi que sur la formation technique et managériale.

Créée en 2016, la compagnie Air Sénégal est détenue par l’État du Sénégal à travers la Caisse de dépôts et de consignation (CDC), une banque publique sénégalaise. La compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest. Dotée de neuf appareils, elle dessert 21 destinations en Afrique, en Europe et en Amérique.

De son côté, Royal Air Maroc dit poursuivre ses efforts « afin de renforcer sa position de référence sur le continent africain », dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud du Royaume.

(Avec AFP)