Au Sénégal, entre Wave et La Poste, une confiance rompue ?

Acteur incontournable du secteur du paiement mobile, Wave réclame à La Poste Sénégal plus de 2 milliards de F CFA, soit un peu plus de 3 millions d’euros. La start-up américaine exige également la fermeture de son compte courant postal (CCP), via lequel l’opérateur public déposait les commissions issues des transactions effectuées pour le compte de Wave.

Partenaires depuis trois ans, Wave et La Poste Sénégal se livrent désormais une bataille juridique. Si le contrat signé en août 2020 permet au groupe public d’agir en tant qu’agent de maîtrise pour mener des opérations Wave au niveau des bureaux de poste, la firme au pingouin a assigné en justice Postefinances, filiale de l’opérateur postal public en charge des produits et services financiers. Deux ans après avoir demandé, en septembre 2021, le transfert des fonds de son CCP vers son compte bancaire chez Ecobank, la fintech reste suspendue au verdict du tribunal de commerce de Dakar.

Imbroglio juridique