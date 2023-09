De Wagner à l’armée malienne, sur la piste de l’avion-cargo qui s’est écrasé à Gao

La vidéo dure un peu moins d’une minute. On y aperçoit un Iliouchine 76 (IL-76), un avion-cargo de fabrication russe, se poser sur la piste de l’aéroport de Gao. Mais son atterrissage est trop tardif et trop rapide. L’appareil arrive à grande vitesse en bout de piste, heurte des plots en béton, puis s’écrase et explose à quelques dizaines de mètres du tarmac.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT