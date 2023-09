L’économie a-t-elle arrêté de tourner en Casamance ?

Depuis le début de juin, le ferry Aline-Sitoé-Diatta, cordon ombilical entre Dakar et Ziguinchor, ne circule plus. Idem pour les bateaux Aguène et Diambogne, d’une capacité de 200 passagers et 450 tonnes (t) de fret chacun. Pourquoi ? « Nous n’avons pas reçu d’information officielle », indique Pascal Ehemba, président de la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor, qui détient pourtant la concession du port de la ville. aym ayn ayo ayp ayq ayr ays ayt ayu ayv" dir="ltr">Et cette suspension prolongée des rotations prend une résonance particulière en cette fin septembre, alors que le pays commémore le naufrage du Joola, le transbordeur assurant la liaison Ziguinchor-Dakar qui avait sombré dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, à 40 km au large des côtes gambiennes.

Facteurs pénalisants