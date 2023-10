Pourquoi le Sénégal n’a pas encore connu sa révolution agricole

Ouvrier de l’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra) récoltant du blé à Sangalkam, près de Dakar, le 7 avril 2023. © SEYLLOU/AFP.

Estelle Maussion - Envoyée spéciale à Dakar Publié le 16 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







Multiplication des projets de maraîchage pour produire tomates, haricots verts et piments, premières récoltes de blé local cultivé en périphérie de Dakar par l’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra), démarrage prochain d’une unité de séchage d’oignons à Saint-Louis… Au Sénégal, l’agriculture, qui contribue à 17 % au PIB et emploie plus de 60 % de la population, affiche un certain dynamisme.