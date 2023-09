Vacanciers marocains tués par les garde-côtes : les avocats des victimes saisissent l’ONU

Près d’un mois après le drame de Saïdia, les avocats des familles des deux Franco-Marocains Bilal Kissi et Abdelali Mechouer, tués dans la nuit du 29 août au large de Saïdia, à la frontière entre le Maroc et l’Algérie, poursuivent leur combat pour obtenir la vérité et la justice. Au cours d’une conférence de presse organisée le 26 septembre à Casablanca, Me Hakim Chergui, avocat au barreau de Paris, et Me Ghizlane Mouhtaram, avocate au barreau de Casablanca, ont annoncé leur intention de prolonger la « stratégie d’internationalisation » de l’affaire.