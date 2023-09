Séisme au Maroc : un signal divin, selon Abdelilah Benkirane…

La nouvelle sortie de route du secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, marquera-t-elle la fin de sa carrière politique ? Deux semaines après le terrible séisme qui a frappé la région d’Al Haouz le 8 septembre, l’ancien chef du gouvernement est sorti de son silence en diffusant un communiqué de la formation islamiste digne des années 1980-1990, lorsque cette dernière n’avait pas encore véritablement pignon sur rue et tenait un discours bien plus dur, voire extrême.

Sans prendre la peine de présenter ses condoléances aux familles endeuillées ou de témoigner sa solidarité aux régions les plus meurtries du pays, ni même proposer une réflexion sur la meilleure manière de rebondir après un tel drame, il y affirme que le tremblement de terre du 8 septembre, qui a fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés, n’est ni plus ni moins qu’une