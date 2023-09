Au Cameroun, nouvelle fronde contre Samuel Eto’o

« Si on a pu apprécier la rapidité et la fermeté avec laquelle la Fifa a agi au sujet de Luis Rubiales, [le président de la Fédération royale espagnole de football suspendu après un « baiser forcé » à la joueuse Jenni Hermoso, le 20 août 2023], l’on est bien surpris [que la Fifa] reste silencieuse pour des cas similaires ou peut-être plus graves, enregistrés [à la] Fecafoot », dénoncent des acteurs du football camerounais dans une tribune ouverte datée du 25 septembre, et adressée aux présidents de la Fifa, Gianni Infantino, et de la CAF, Patrice Motsepe.

Ce courrier, dont Jeune Afrique a obtenu une copie, est notamment signé par le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC), Henry Njalla Quan Junior, quatrième vice-président démissionnaire de la Fecafoot, Joseph Feutcheu, président de club, membre démissionnaire du comité exécutif de la Fecafoot, Henri Claude Balla Ongolo, président de l’association des clubs de football amateur du Cameroun (Acefac), Abdouraman Hamadou Babba, président de club, Guibaï Gatama, membre du comité exécutif et François Kouedem, président de la ligue régionale de football de l’Ouest.