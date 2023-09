Au Cameroun, la guerre de vingt ans entre Cavayé Yéguié Djibril et Touda Kla

LE MATCH DE LA SEMAINE – Les prochaines élections locales et législatives n’auront lieu que dans deux ans, mais la bataille entre caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) semble avoir repris de plus belle. Pour ouvrir le bal, c’est l’une des plus vieilles confrontations de l’histoire moderne du pays qui revient sur le devant de la scène : celle mettant aux prises dans le département du Mayo Sava le président de l’Assemblée nationale Cavayé Yéguié Djibril, et son cousin Touda Kla.

Cette fois c’est le second, membre du comité central du RDPC, qui a mis le feu aux poudres. Le 13 septembre dernier, Touda Kla a ainsi adressé deux courriers distincts au président de la République, Paul Biya, et à celui de la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, l’ancien Premier ministre Peter Mafany Musongue, dans le but de dénoncer les agissements de son adversaire politique Cavayé Yéguié Djibril à l’Assemblée.