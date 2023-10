Présidentielle au Sénégal : la diaspora, un cœur à prendre

Rassemblement de la diaspora sénégalaise à Paris, le 12 août 2023, en soutien à l’opposant Ousmane Sonko. © ADNAN FARZAT/NurPhoto via AFP

Marième Soumaré - À Dakar Publié le 30 octobre 2023







On a connu accueil plus chaleureux. En déplacement aux États-Unis à la mi-septembre, le président Macky Sall, qui participait à la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, a été reçu par les sifflets de la diaspora sénégalaise. Une poignée de manifestants l’attendaient de pied ferme devant son hôtel, bravant la pluie et entonnant des « Macky Sall, terroriste ! » ou « Free Sonko ! » À Paris, c’est son ancien ministre Youssou N’Dour qui a dû interrompre son dernier spectacle, le 20 septembre, face aux cris des partisans de l’opposant Ousmane Sonko.