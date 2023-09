Au Cameroun, Canal+ Elles suspendue pour programmes « à tendance homosexuelle »

L’organe de régulation et de consultation chargé de la surveillance des médias diffusés au Cameroun ne prise guère les programmes de Canal+ Elles, la chaîne de télévision panafricaine du groupe Bolloré. Le Conseil national de la communication (CNC) camerounais vient de dénoncer des « programmes véhiculant des pratiques obscènes à tendance homosexuelle et portant atteinte aux lois et valeurs en vigueur dans le pays ».

Un communiqué rappelle qu’une mise en garde avait déjà été adressée au groupe Canal+ International, en date du 12 juin 2023, sans que soient mises en œuvre les « mesures correctives appropriées » promises, notamment « l’usage d’un code parental cosigné par Canal+ International et le CNC ou encore la révision des programmes de l’opérateur afin de les conformer aux lois et coutumes du pays. » Un trimestre plus tard, en date du 22 septembre, Canal+ International est donc sommé de suspendre, « sans délai et jusqu’à nouvel avis », la diffusion de Canal+ Elles au Cameroun…

Tendances africaines

Après plusieurs opérations de segmentation, le groupe télévisuel à péage ne devrait pas trop pâtir de la seule suspension de cette chaîne à destination d’un public moins masculin et aux programmes à l’eau de rose plutôt low cost. Les autres canaux ne devraient pas être brouillés, les Camerounais pouvant toujours suivre les chaînes phares Canal+ Premières ou Canal+ Cinéma et même C8.

La mésaventure de Canal+ Elles traduit quand même deux tendances africaines… Primo, de l’est à l’ouest, le continent semble de plus en plus dérangé par la représentation médiatique de la sexualité entre personnes de même sexe. Depuis la promulgation de la loi ougandaise qualifiant l’homosexualité de « crime capital », l’évêque kenyan Hudson Ndeda a demandé à la justice de revenir sur le droit d’association de la communauté LGBT, et les députés de l’Assemblée législative de transition (ALT) burkinabè ont souhaité la pénalisation de l’homosexualité. Au Cameroun, la pratique est criminalisée depuis 1972.

La seconde tendance que traduit la suspension de Canal+ Elles au Cameroun consiste à tailler dans les bouquets de chaînes internationales comme dans un döner kebab. Tantôt, c’est un canal d’information continue qui est interdit, pour incompatibilité avec l’idéologie du régime politique en place, tantôt une télé de divertissement pour atteinte aux bonnes mœurs.