Comment Système U profite du recul de Casino en Afrique

Fin octobre, ce sera l’ouverture de trois nouveaux magasins U qui remplaceront des Shoprite, à Madagascar. Au Maroc, deux projets sont en cours. Mais c’est surtout en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale que Système U progresse à vitesse grand V, notamment grâce au portefeuille d’un de ses associés, Adnan Houdrouge, dont la société Mercure International of Monaco (MIM) troque petit à petit des enseignes Casino pour en faire des Super U.

Ainsi des supermarchés de Brazzaville Grand Fleuve et de Pointe Noire, au Congo, des Casino de Libreville et de Port-Gentil, au Gabon, ou encore du centre commercial Sea Plaza, à Dakar : tous sont en train de se transformer et certains ont déjà commencé à vendre des produits estampillés « U ». Ils viendront compléter en 2024, après validation par les différentes instances du groupe, les enseignes déjà opérationnelles en Côte d’Ivoire (trois Super U, un Hyper et 7 Cash Ivoire), au Sénégal (cinq supérettes Utile et un U Express) ou encore au Cameroun (trois Super U).