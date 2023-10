Au Cameroun, Nganou Djoumessi, intouchable ou « éperviable » ?

Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, à Paris, le 6 février 2015. © Bruno Levy pour JA

Yves Plumey Bobo

et Mathieu Olivier Publié le 23 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







Au foyer municipal de Mbouda, en ce samedi 23 septembre, des parlementaires, des chefs traditionnels, des conseillers municipaux et régionaux, des élites du département des Bamboutos (Ouest) sont venus assister à la concertation politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), convoquée et présidée par Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. L’objectif de ce chef de la commission permanente départementale du comité central du parti : mobiliser ses troupes en vue des prochaines échéances électorales et assurer Paul Biya de son plein dévouement.