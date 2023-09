Au Mali, crash d’un avion militaire, des Wagner à bord

Un avion militaire s’est écrasé dans la matinée du samedi 23 septembre lors de son atterrissage à Gao dans le nord du Mali, ont indiqué une source aéroportuaire et le gouvernorat. Il appartenait à l’armée malienne et transportait notamment des militaires du groupe paramilitaire russe Wagner, a-t-on appris de source militaire et auprès des secours.

« Les causes ne sont pas encore connues », a déclaré la source aéroportuaire présente dans la ville. Il a affirmé que l’avion était « en surcharge » et utilisé par les forces armées maliennes et ses alliés du groupe paramilitaire russe Wagner.

Aucun bilan officiel n’a été communiqué, mais le bilan humain et matériel est lourd, ont affirmé une source aéroportuaire et diplomatique sans s’avancer plus sur le nombre de victimes. « L’avion qui s’est crashé appartient à l’armée malienne et je confirme que l’appareil était en mission à Gao avec des partenaires », a dit un responsable militaire malien.

Un avion de construction russe

Le 24 septembre, « les enquêteurs sont revenus sur le terrain. Samedi soir, des blessés blancs ont été transportés par un autre avion vers une destination inconnue », a assuré une source aéroportuaire. « Lors de l’arrivée des rescapés hier à Gao, il n’y avait presque que des soldats russes de Wagner », a pour sa part affirmé une source proche des sapeurs-pompiers.

Un porte-parole de l’armée allemande, encore présente à Gao dans le cadre de la mission des Nations unies au Mali (Minusma), a confirmé l’accident d’avion dans la matinée. « Selon les informations dont nous disposons actuellement [le 23 septembre en début d’après-midi], l’avion a dû dépasser la piste d’atterrissage », a-t-il dit, précisant qu’« il s’agit d’un avion de modèle [Iliouchine] IL-76 de construction russe ».

Contexte tendu

L’aéroport militaire de Gao est utilisé aussi bien par l’armée malienne, que par ses partenaires russes ou la Minusma. Ce crash s’est produit dans un contexte de tensions grandissantes entre les différents acteurs armés de la zone et l’armée malienne.

Les régions de Tombouctou et Gao ont été depuis août le théâtre d’une succession d’attaques contre les positions de l’armée et contre les civils. L’armée et les groupes armés se disputent le contrôle du territoire au moment où la Minusma se retire.

(avec AFP)