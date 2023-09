Le Kenya, premier pays du monde à n’exiger aucun visa ?

Dans un contexte où la France et les pays du Sahel se livrent une guéguerre des visas et où l’Europe se demande comment absorber ou refouler les milliers de migrants débarqués, ces derniers jours, sur les côtes de l’île de Lampedusa, le Kenya rame joyeusement à contre-courant. Au début du mois d’août, c’est un William Ruto tout sourire qui évoquait la possibilité de supprimer toutes les formalités de demande de visa, pour les individus de tout continent…

Le Kenya pourrait ainsi devenir le premier pays au monde à rendre les visas gratuits, voire à les supprimer. À écouter le chef de l’État, la justification et l’objectif sont limpides. Côté justification, évoquant sans doute la découverte, en 2015, des plus anciennes empreintes de pas d’hominidés jamais découvertes à ce jour, Ruto explique que « l’humanité est partie d’ici ». Il ne serait donc « pas juste de demander un visa à quelqu’un lorsqu’il rentre chez lui ». Le président a instruit le gouvernement pour qu’il étudie la possibilité d’éliminer toute exigence de frais pour quiconque souhaite venir au Kenya.

Un minimum de réciprocité

Côté objectif, le chef de l’État kenyan rêve que son pays passe de 2 millions de touristes annuels à une… vingtaine de millions. L’allégement des formalités inspire le cri du cœur « Please go home ! » Il enfonce ainsi le clou de la stratégie développée par le président de l’Office du tourisme du Kenya, qui souhaite déjà que son pays accueille 10 millions de touristes étrangers d’ici à l’année 2027.

L’enthousiasme de William Ruto à ouvrir les frontières ne relèverait-il que d’un vœu pieux aux accents populistes ? Depuis ses déclarations estivales, son idée se concrétise, pays par pays. Le 21 août, le président kenyan annonçait qu’après les ressortissants des Comores et du Sénégal, les citoyens indonésiens avaient obtenu la liberté d’entrer dans le pays sans visa. Le 1er septembre, ce sont les ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) qui apprenaient que les portes du Kenya leur étaient désormais ouvertes sans visa.

Cette évolution est évidemment rendue possible par un minimum de réciprocité. Plusieurs pays ont récemment levé les obligations de visa pour les détenteurs d’un passeport kenyan, comme Djibouti, le 11 juin dernier, au titre de la promotion de l’intégration régionale. Le régime d’Uhuru Kenyatta avait déjà la volonté de faciliter les séjours des étrangers sur son territoire. En 2013, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda avaient adopté un visa touristique unique appelé à s’étendre au Burundi et à la Tanzanie. William Ruto entend aller plus loin en élargissant le cadre régional et en envisageant la première planétaire d’un pays sans exigence de visa.