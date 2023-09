Suspension des visas étudiants vers la France : quel impact au Mali, au Niger et au Burkina Faso ?

Jusqu’à quand les visas pour la France seront-ils suspendus ? C’est la question qui taraude les étudiants nigériens, burkinabè et maliens, contraints d’annuler leur prochain séjour universitaire en France. Le 15 septembre dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche français a annoncé la suspension des visas étudiants pour les personnes en provenance du Mali, du Niger et du Burkina Faso, arguant de « raisons de sécurité ». Cette décision, qui a provoqué sans surprise beaucoup d’incompréhension et une levée de boucliers, a suivi de près celle, tout aussi critiquée, de suspendre les visas pour les artistes originaires de ces trois pays.

Combien seront concernés ?