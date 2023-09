Au Gabon, la junte sur le chemin de l’or à tout prix

Moins de deux semaines après sa prise de fonction, le ministre gabonais des Mines, Hervé Patrick Opiangah, a officialisé la levée de la suspension temporaire des activités d’orpaillage au Gabon. « Les acteurs des exploitations artisanales et des chaînes de valeur rattachées vont reprendre le chemin de la recherche d’or », annonce une communication du ministère, datée du 20 septembre.

Cette démarche s’inscrit « dans un élan de solidarité avec les populations locales » et vise à « lutter contre le chômage en milieu rural et favoriser l’autonomisation des foyers », souligne Hervé Patrick Opiangah. Également connu pour ses investissements dans des secteurs clés tels que la sécurité, le transport et les mines, le ministre gabonais s’active pour « une meilleure gestion » des activités minières.

Nouvelle régulation

L’État accréditera prochainement les artisans miniers de cartes d’exploitation