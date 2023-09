Jean Ping au Gabon : come-back ou non-événement ?

Jean Ping et Brice Clotaire Oligui Nguema, président gabonais de la transition, le 21 septembre, au Palais du bord de mer, à Libreville. © Twitter/BriceOligui

Un tapis rouge et une haie d’honneur. Ce 21 septembre, Jean Ping est finalement entré au Palais du bord de mer par la grande porte, sept ans après s’être autoproclamé vainqueur d’un scrutin présidentiel (très) contesté. Il y a été reçu par le tombeur d’Ali Bongo Ondimba, qui avait imposé sa réélection en 2016 : Brice Clotaire Oligui Nguema, le général devenu président de la transition gabonaise le 4 septembre dernier.

Le gendre et l’aide de camp

Accompagné de six de ses proches – Vincent Moulengui Boukossou, Joël Ngoueneni Ndzengouma, Maximin Pyssame, Thierry Nang, Jean Désiré Agbla Issogui et son fils cadet, Jean François -, Jean Ping s’est entretenu avec le nouvel homme fort de Libreville au sujet du coup d’État du 30 août – dont le général a une nouvelle fois expliqué les motivations – et des échéances politiques à venir, notamment un dialogue national très attendu.