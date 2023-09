Côte d’Ivoire, Sénégal… Qui bénéficiera des 91 milliards de F CFA de la BOAD  ?

En Côte d’Ivoire, le tronçon Bouaké-Kobo (ici une étude de faisabilité), bénéficiera d’un financement de l’institution panafricaine. © Ministère ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier.

Le 20 septembre, le conseil d’administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) s’est réuni à Abidjan. L’institution présidée par Serge Ekué a autorisé le financement de cinq nouvelles opérations, pour un montant total de plus de 91 milliards de F CFA (139 millions d’euros).

Dans le détail, la banque de développement basée à Lomé a décidé d’appuyer, pour un montant de 9 milliards de F CFA, la construction d’une sphère de stockage et d’un centre emplisseur de gaz butane à Abidjan par la société SCCI Gaz. D’une capacité de 4 000 tonnes, la sphère sera installée sur le site de Vridi et « permettra de renforcer les capacités de stockage nationales et d’améliorer l’accès au gaz butane des ménages en Côte d’Ivoire« , note la BOAD.

Toujours en Côte d’Ivoire, l’autoroute Bouaké-Kanawolo, plus précisément le tronçon Bouaké-Kobo (69,5 km), bénéficiera d’un financement de l’institution à hauteur de 30 milliards de F CFA.

TER et centrale photovoltaïque

Au Sénégal, la BOAD participe au financement de la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 30 MWc, sur le site de Niakhar – un projet piloté par la société Teranga Niakhar Storage. Cette opération porte sur 15 milliards de F CFA (22,9 millions d’euros).

Par ailleurs, l’institution a consenti un prêt pour le financement partiel (35 milliards de F CFA) de la construction des infrastructures et des systèmes de la section Diamniadio – aéroport Blaise-Diagne (19 km) du train express régional (TER). « L’objectif visé est d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l’agglomération de Dakar à travers les avantages offerts par le mode de transport ferroviaire. Il permettra, entre autres, le déplacement journalier d’au moins 180 000 habitants tout en contribuant à la réduction d’au moins 20 % de la congestion routière », indique la BOAD dans un communiqué.

Montée au capital de Proparco

Enfin, la banque de développement participera à l’augmentation du capital de Proparco. La BOAD possédait déjà 0,71 % du capital de la filiale de l’Agence française de développement dévolue au secteur privé. Le montant de l’opération est de 2,313 milliards de F CFA (3,53 millions d’euros).

Depuis le lancement du plan stratégique Djoliba, approuvé par le Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africain (Uemoa) en 2020, l’institution a accéléré son action dans les huit États membres. L’ambition de ce plan stratégique qui court jusqu’en 2025 est de « doter la BOAD de tous les moyens financiers et humains nécessaires pour répondre de façon efficace aux défis liés au développement durable et inclusif des pays de l’Union ».

La première étape de Djoliba, l’augmentation de capital, a été achevée en avril, avec une progression de plus de 554 milliards de F CFA (+48 %) à 1 709 milliards de F CFA. L’institution ambitionne désormais de mobiliser un financement total de 5 milliards d’euros d’ici à 2025. À mi-parcours, la BOAD a déjà approuvé pour plus de 2,5 milliards d’euros de prêts.