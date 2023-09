Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et porte-parole adjoint du gouvernement et du RHDP. © Twitter / Mamadou Touré.

Parmi les nombreuses victoires du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections locales du 2 septembre, celle de Mamadou Touré dans la région du Haut-Sassandra est sans doute l’une des plus marquantes. À 47 ans, le porte-parole adjoint du gouvernement – et du parti au pouvoir – et ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a battu l’alliance de l’opposition dans l’un de ses fiefs.

Dans cette région de l’ouest de la Côte d’Ivoire, il faisait face à un attelage de poids lourds, formé par le président sortant de la région et ancien secrétaire général du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Alphonse Djédjé Mady, et par le vice-président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Stéphane Kipré.