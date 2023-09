« Sanlam accède à tout le savoir-faire d’Allianz acquis en dehors de l’Afrique »

L’assureur panafricain Sanlam et le géant allemand Allianz ont reçu l’autorisation de créer leur coentreprise dans 27 pays du continent, après avoir déposé plus de 90 demandes auprès des autorités de régulation au cours des deux dernières années. Selon Heinie Werth, DG de SanlamAllianz Africa, les efforts se tournent vers le regroupement de plus de 80 entreprises opérationnelles. « Maintenant que nous avons créé la coentreprise, nous allons commencer à chercher comment intégrer les processus, les systèmes etc. », explique-t-il.

Expert-comptable, Werth est depuis longtemps directeur général de Sanlam Emerging Markets, dont les actifs sur le reste du continent ont été placés dans la coentreprise avec ceux d’Allianz pour former SanlamAllianz Africa.