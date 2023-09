Comment relever le défi de l’inclusion financière en Afrique

300 CHAMPIONS DE LA FINANCE – Un Africain sur deux n’a pas accès aux services financiers. Alors que Jeune Afrique publie son dossier exclusif des 300 champions de la finance, comment ne pas évoquer cette exception continentale tenace ? Certes, d’énormes progrès ont été réalisés ces dix dernières années. Et certains pays – le Kenya et l’Afrique du Sud en tête – ont avancé plus vite que d’autres. Mais le chemin à parcourir reste encore long.