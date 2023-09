Le Maroc débloque 11 milliards d’euros pour les zones affectées par le séisme

Selon le dernier bilan officiel, près de 3 000 personnes sont décédées et plus de 5 600 ont été blessées dans le séisme ayant touché la province d’Al-Haouz, au sud de Marrakech, affectant notamment des zones montagneuses reculées.

L’enveloppe prévue par les autorités, de 120 milliards de dirhams (environ 11 milliards d’euros), doit bénéficier à 4,2 millions d’habitants sur une période de cinq ans, a indiqué le cabinet royal dans un communiqué.

Relogement et reconstruction

Le programme porte notamment sur le « relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures », précise le texte publié à l’issue d’une réunion présidée par le roi Mohammed VI. Il doit également permettre le « désenclavement et la mise à niveau des territoires » et encourager « l’activité économique » de ces régions, largement défavorisées.

Depuis le 8 septembre, les rescapés ont été relogés dans des campements où ils vivent avec l’aide des autorités et de bénévoles. Le nombre de sans-abris résultant du séisme n’est pas connu.

