Au Sénégal, Abdoulaye Daouda Diallo se range à contrecœur derrière Amadou Ba

L’information avait déjà fuité la veille dans la presse sénégalaise. Mais c’est le samedi 16 septembre qu’Abdoulaye Daouda Diallo a choisi d’officialiser sa décision de se ranger derrière le choix fait par Macky Sall de désigner le Premier ministre, Amadou Ba, comme candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY) à la prochaine élection présidentielle.

« La division est le plus grand ennemi d’un parti politique. Après plusieurs rencontres avec le président de la République, j’ai décidé au terme d’une mûre réflexion de répondre à son appel. Et la conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l’espoir qu’une telle décision garantira la victoire le 25 février », a affirmé le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sous les ovations de ses partisans.