Au Gabon, Oligui Nguema sur une ligne de crête – par Marwane Ben Yahmed

Libreville, quelques jours après le scrutin du 26 août, une poignée d’heures avant l’annonce officielle des résultats, dans la nuit du 29 au 30. Brice Clotaire Oligui Nguema en est réduit à avaler les couleuvres. Les principaux lieutenants de Noureddin Bongo Valentin, le fils du chef de l’État, Ian Ghislain Ngoulou et Mohamed Ali Saliou, s’adressent à lui comme à un vulgaire sous-fifre. Lui donnent des ordres en lieu et place d’un président inaudible et invisible depuis le jour du vote : qu’il prépare ses troupes à mater ceux qui tenteront de contester dans la rue les résultats qui vont être annoncés, en catimini, cette fameuse nuit. Le ton est plein de morgue et de mépris. Mal leur en a pris…

Comme une lettre à la poste

Ce 30 août, l’ex-aide de camp d’Omar Bongo devenu général de brigade deux étoiles est porté en triomphe par les éléments de la Garde républicaine (GR), dont il est le commandant en chef, au sein même du palais présidentiel. Ali Bongo Ondimba (ABO) est « mis à la retraite » et placé en résidence surveillée à son domicile de la Sablière, son épouse Sylvia emmenée de force dans une des « villas Cemac » destinées à loger les chefs d’État en visite au Gabon et son fils Noureddin arrêté par des éléments de la Direction générale des services spéciaux (DGSS), les renseignements de la GR.