Présidentielle à Madagascar : la confiance ne règne pas

À six semaines du premier tour de l’élection présidentielle, organisé le 9 novembre, la tension semble être montée d’un cran à Madagascar. Plus particulièrement depuis le 9 septembre, dans la foulée de la démission d’Andry Rajoelina, qui s’était déclaré candidat à un second mandat trois jours plus tôt. Alors que l’ex-président prend quelques vacances en Europe, la Haute cour constitutionnelle (HCC) a en effet pris toute une série de mesures controversées.

Sans surprise, elle s’était déclarée incompétente, en août, concernant le dossier de la binationalité franco-malgache de l’ancien chef de l’État, laissant la justice rejeter, le 9 septembre, les plaintes déposées par une partie de l’opposition, pour valider la candidature d’Andry Rajoelina. L’étonnement a par contre été beaucoup plus grand le même 9 septembre au petit matin, lorsque le pays a découvert une autre décision actée dans la nuit par ses neuf sages.

Étrange intérim