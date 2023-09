Après le séisme d’Al-Haouz, il faudra bien plus que reconstruire

Après les opérations de sauvetage, le royaume chérifien est désormais au chevet de la province d’Al-Haouz, particulièrement dévastée par le séisme. Le chantier est colossal : des dizaines de milliers de maisons à reconstruire, des services publics et des routes qu’il s’agira non seulement de rétablir, mais aussi de renforcer dans ces zones difficiles d’accès du Haut-Atlas.

Le drame est en ce sens d’autant plus douloureux qu’il a frappé une région enclavée et particulièrement déshéritée, qui abrite le plus grand nombre de pauvres au Maroc, selon une étude du Haut-commissariat au plan publiée en 2017.