En Côte d’Ivoire, neuf enfants d’un même village meurent d’une intoxication alimentaire

Dans le centre de la Côte d’Ivoire, le village de Niangban pleure la perte de plusieurs de ses enfants. Neuf d’entre eux sont décédés après avoir été pris de vomissements, de diarrhées et de convulsions au cours du week-end. La plus jeune victime est un bébé de deux mois, la plus âgée un adolescent de 15 ans. Au total, 71 habitants ont été hospitalisés au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké, à une trentaine de kilomètres. Deux habitants y sont toujours sous surveillance, tandis que les autres ont pu rentrer chez eux.