Après la polémique du stade d’Ebimpé, Alassane Ouattara maintient la pression

Alassane Ouattara continue de presser le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football (Cocan) et le ministère des Sports. Le chef de l’État souhaite en effet que des travaux de réfection soient rapidement effectués sur la pelouse endommagée du stade olympique d’Ebimpé, situé près d’Abidjan et qui porte son nom.

Cette structure, qui doit accueillir les principaux matchs de la CAN 2024 (dont la cérémonie d’ouverture et la finale), a montré le 12 septembre ses défaillances lors de la rencontre amicale entre les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Aigles du Mali. Celle-ci a dû être interrompue après quarante-cinq minutes de jeu, à la suite d’une pluie diluvienne de quinze minutes qui s’est abattue sur la ville.