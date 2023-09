Séisme au Maroc : pourquoi le royaume en est sorti renforcé

La résilience d’un roi et d’un peuple : sans vouloir jouer les oracles, c’est de toute évidence ce qui restera dans les mémoires une fois passé le brouhaha qui entoure inévitablement un séisme d’une ampleur telle que celui qui a frappé vendredi 8 septembre le Haut Atlas et la région d’Al Haouz, au Maroc.

Face au choc de l’un des tremblements de terre les plus violents de l’histoire du pays, le souverain et ses sujets ont fait corps, comme lors de précédents épisodes douloureux, dans une démonstration grandeur nature des capacités du royaume chérifien à gérer de grandes crises et à en sortir renforcé.