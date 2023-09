Séisme au Maroc : Ajay Banga, Kristina Georgieva et Nadia Fettah confirment la tenue des assemblées annuelles à Marrakech

Soupir de soulagement du côté de Marrakech, qui a récemment subi les secousses d’un séisme dévastateur qui a atteint un bilan humain de près de 3 000 morts et plus de 5 500 blessés, selon les sources officielles. Le président de la Banque mondiale, la directrice générale du FMI et la ministre marocaine de l’Économie et de Finances, ont mis fin à une incertitude : Marrakech sera bel et bien hôte des prochaines assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, prévues du 9 au 15 octobre. Un rendez-vous qui avait été décidé, et validé, depuis 2018.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle est le fruit d’une évaluation menée par les institutions de Bretton Woods, en étroite collaboration avec les autorités marocaines. Dans un communiqué conjoint, Ajay Banga, Kristalina Georgieva et Nadia Fettah Alaoui ont souligné l’importance de cette coordination. « Depuis le séisme dévastateur du 8 septembre au Maroc, nos équipes ont travaillé sans relâche avec les autorités marocaines pour évaluer la capacité de Marrakech à accueillir ces assemblées. Notre priorité a été de garantir que ces rencontres n’entraveraient pas les efforts essentiels de secours et de reconstruction, tout en assurant la sécurité de tous les participants, » ont-ils déclaré.

Together w/ the @WorldBank and the Moroccan government, we are announcing today that our Marrakech Annual Meetings (Oct 9-15) will take place. We have been assured that the city can host the Meetings safely & they would not hamper recovery efforts. [1/2] pic.twitter.com/a2ZielyOjT