Chez Google Afrique, Alex Okosi, porteur des voix émergentes

Le Nigérian a commencé sa carrière à Viacom, à New York. © Montage JA : DR.

Alex Okosi a tenu sa promesse faite à son grand frère à l’âge de 12 ans : ne jamais revenir vivre au Nigeria, un pays alors peu démocratique, empreint de corruption et secoué par des manifestations en tout genre. Ce serment, prêté alors que le garçon devait simplement rendre visite à l’un de ses aînés aux États-Unis, le poussera à tout faire pour rester sur place et à intégrer une école locale.

Cadet d’une fratrie de six frères et sœurs, l’exilé Alex Okosi n’a pourtant jamais oublié d’où il venait, puisqu’il a dédié l’essentiel de sa carrière au continent africain. Sa nomination à la tête de Google en Afrique au début de septembre parachève un itinéraire pétri d’audace et de détermination.