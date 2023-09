Primera – RDC : cinq questions pour comprendre la polémique autour du méga-contrat émirati

LE DÉCRYPTAGE DE JA – « En complicité avec nos autorités, ils nous font perdre à tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de dollars chaque mois. » Depuis que, le 26 août dernier, le prix Nobel de la paix 2018, et potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle, Denis Mukwege, a publiquement exprimé des doutes sur le contrat signé par la société émiratie Primera en RDC, le sujet enflamme le pays. Obligeant le ministre des Finances Nicolas Kazadi, son homologue de la Communication et des médias Patrick Muyaya, ainsi que le directeur de cabinet adjoint du chef de l’État, André Wameso à organiser un point presse pour tenter de désamorcer la crise, et de faire preuve de transparence sur un dossier qui, selon ses détracteurs, en manque cruellement.