Après Libreville et Franceville, le chef de l’État s’est rendu à Lambaréné pour commémorer des personnalités politiques disparues. Dans le Moyen-Ogooué, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a troqué son uniforme rouge de la Garde républicaine contre un ensemble beige, a traversé la capitale provinciale en saluant la foule depuis son véhicule. Il avait commencé par visiter les sépultures de Léon Mba et de son successeur Omar Bongo Ondimba, dont il a été l’aide de camp. C’est cette fois à Rose Francine Rogombé, l’ancienne patronne du Sénat et présidente intérimaire à la mort d’OBO, qu’il a tenu à rendre hommage.

À Lire Dix choses à savoir sur Mays Mouissi, le nouvel économiste en chef de Brice Oligui Nguema

Accompagné de plusieurs hauts gradés des forces de défense et de sécurité, le président s’est incliné ce 18 septembre devant la tombe de l’ex-numéro 1 du pays, décédée en 2015. Mais cet hommage n’aura finalement pas été le point culminant de cette journée dans l’esprit des Gabonais. Dans un discours prononcé devant les membres de la Garde républicaine – qu’il a dirigée jusqu’au coup d’État du 30 août -, le général Oligui Nguema est revenu sur les raisons de sa prise de pouvoir, et de la « mise à la retraite » d’Ali Bongo Ondimba.