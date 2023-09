Au cœur du scandale de détournements au sein du groupe Snedai

C’est une descente de police très commentée en Côte d’Ivoire. Début septembre, les enquêteurs de la police économique ont procédé à plusieurs perquisitions au siège de la Société nationale d’édition de documents administratifs et d’identification (Snedai). Le groupe familial, bien connu des Ivoiriens – l’entreprise fabrique notamment les passeports et les visas – et fondé par Adama Bictogo, actuel président de l’Assemblée nationale, a été victime de détournements de fonds. Des cadres de l’entreprise sont mis en cause et les premières estimations évaluent le préjudice subi à 1,679 milliard de F CFA (2,44 millions d’euros).

Tout a commencé avec une facture. D’un montant de 25 millions F CFA, elle a été présentée pour règlement début septembre. Des anomalies attirent alors l’attention d’Alassane Bictogo, le frère aîné du président de l’Assemblée nationale, qui a longtemps travaillé pour le